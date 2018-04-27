Araçtan inip çarptığı kadına su içirdi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen H.A. (59) adlı kadına hafif ticari araç çarptı. Sürücü E.K. (27) araçtan inerek yaralanan kadının yardımına koştu. E.K., ambulans gelene kadar başından ayrılmadığı kadına eliyle su içirdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Alanı’nda meydana geldi. E.K yönetimindeki 16 MCN 04 plakalı hafif ticari araç, Hükümet Caddesi’nden Yalova Caddesi’ne dönerken karşıya geçmek isteyen H.A.’ya çarptı. Aracın çarptığı H.A. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Servis ekibine haber verdi.

Sürücü E.K., elindeki pet şişe suyla aracından inerek yaralanan kadının yanına koştu. Yaralı kadına su içiren E.K. sağlık ekibi gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan H.A., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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