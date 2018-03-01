'Aradaki adam' operasyonu

Uluslararası ticaret yapan firma yetkilileri ticaret yaptıkları firmalardan alacaklarının başkalarının hesaplarına aktarıldığını belirleyerek İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine şikayetçi oldu. Siber polisleri, şikayetçi firmaların bilgisayarlarını inceleyerek mail hesaplarına gelen virüsün açılmasıyla şirket bilgisayarlarının bilgisayar korsanları tarafından 'Mailhack' yöntemiyle ele geçirildiğini belirledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ödeme yapacak firmadan yardım istedi. Ekipler, "Ürünleri teslim aldık, ödeme için proforma faturası bekliyoruz" diye mağdur firmaya sahte bir mail attırarak bilgisayar korsanlarını tek tek tespit etti.

3 İLÇEDE OPERASYON

Banka ve mail hesaplarındaki izleri takip eden polis ekipleri 7'si yabancı uyruklu 14 bilgisayar korsanının Şişli, Esenyurt ve Bakırköy'de bulunan adreslerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Bilgisayar korsanlarının adreslerinde arama yapan polis ekipleri, 5 bin euro ve 20 bin dolar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.