HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

 'Aradaki adam' yöntemiyle 11 milyon euroluk dolandırıcılık

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 12:06 | Son Güncelleme

  *2'si Nijeryalı 11 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasında    *715 bin Euroluk dolandırıcılık ise son anda önlendi.    Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine başvuran bir uluslararası ticaret firmasının yetkilisi bilgileri dışında şirket hesaplarından 11 milyon 231 bin 684 Euro'nun EFT yapıldığı, şirket yetkililerinin bu EFT'den bilgisi olmadığını belirterek şikayetçi oldu.

*2'si Nijeryalı 11 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasında

*715 bin Euroluk dolandırıcılık ise son anda önlendi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine başvuran bir uluslararası ticaret firmasının yetkilisi bilgileri dışında şirket hesaplarından 11 milyon 231 bin 684 Euro'nun EFT yapıldığı, şirket yetkililerinin bu EFT'den bilgisi olmadığını belirterek şikayetçi oldu. Siber polisler konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda şirketin mail hesaplarının hacklendiğini dolandırıcılığın 'Man in the middle' diye adlandırılan 'aradaki adam' yöntemiyle yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı incelemede firmanın mail trafiğini ele geçiren bilgisayar korsanlarının 2 firma arasındaki yazışmaya girerek kendi hazırladıkları sahte maili ileterek havalenin kendi hesaplarına gelmesini sağladıklarını tespit etti. Bilgisayar korsanları firmaların daha önceden yollamış olduğu e-faturalar ve ön faturaların benzerlerini hazırlayarak diğer firma sahiplerine de bu yolla güven verdiklerini belirledi.

2'Sİ YABANCI 11 GÖZALTI

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezli, Tekirdağ, Aksaray ve Antalya'da bulunan şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Nijerya uyruklu W.A.A. ve C.C.O. ile A.K., Ö.A., M.T., M.D., A.Ç., S.Ç., MA., HD., ve İHB. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.D.'nin geçmişte açığa alınan bir polis olduğu, H.D.'nin ise Devlet Demiryolları'nda işçi olarak görev yaptığı öğrenildi.

715 BİN EURO'LUK VURGUN SON ANDA ÖNLENDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 650 Euro, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, harddisk, hafıza kartları, banka cüzdanları, hesap ekstreleri gibi pek çok evrak ele geçirildi. Polis ekipleri bilgisayarlarda yaptığı incelemede şüphelilerin 715 bin Euro tututarında bir vurgun daha yapacaklarını belirleyince paraya bloke koydurdu.

3 TUTUKLU, 8 ADLİ KONTROL

Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 2'si Nijerya uyruklu toplam 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Nijerya uyruklu W.A.A. ve C.C.O. ile A.K. tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin evlerde arama yapması ve şüphelileri gözaltına alması ile adliyeye sevk edilmeleri kameralarca kaydedildi.

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
100 suçtan aranan şüphelinin sevgilisi: Tek suçum sevmek100 suçtan aranan şüphelinin sevgilisi: Tek suçum sevmek
Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

İlginizi Çekebilir

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

Diyarbakır'da kan donduran olay! PKK'lı teröristler, katlettiği kepçe operatörünü, daha önce de kaçırıp, işkence yapmış

Diyarbakır'da kan donduran olay! PKK'lı teröristler, katlettiği kepçe operatörünü, daha önce de kaçırıp, işkence yapmış

İki hastasıyla yalnız kalan kadın doktor hayatının şokunu yaşadı

İki hastasıyla yalnız kalan kadın doktor hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.