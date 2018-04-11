Aradıkları kadını FETÖ tehdidiyle dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde telefonla aradıkları kadına kendilerini 'polis' olarak tanıtarak "Banka hesaplarınız FETÖ'cülerin eline geçmiş" tehdidiyle 16 bin euro alan, ertesi gün aynı şekilde 50 bin lira daha isteyen 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Alanya'da oturan S.B. adlı kadını önceki gün telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, "Banka hesaplarınız FETÖ'cülerin eline geçmiş. Şimdi bunlara operasyon yapacağız, seni FETÖ'den kurtaracağız. Bunun için bize para vereceksiniz" dedi. Telefondaki kişinin söylediklerine inanan S.B., bir süre sonra dolandırıcılara elden 16 bin euro teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.B., polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI

S.B.'yi dün tekrar arayan dolandırıcılar, aynı operasyona devam ettiklerini söyleyerek bu kez 50 bin lira daha istedi. Dolandırıcılar S.B.'ye parayı 'önce vatan' parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini istedi. S.B.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdur kadının Güllerpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak'taki evinin çevresinde ve apartmanın içinde operasyon için beklemeye başladı. Polis parayı teslim almak için gelen Ahmet D.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

KAÇTIKLARI ARAÇTA YAKALANDILAR

Soruşmayı derinleştiren ekipler, Adnan N. (39) ve Mustafa T.'nin de (40) aynı dolandırıcılık olayına karıştığı ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Şüphelilerin peşine düşen polis, Aksu ilçesi girişinde kovalamaca sonucu aracı durdurup, Adnan N. ve Mustafa T.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin daha önce de aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

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