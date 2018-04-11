HABER

Aradıkları kadını FETÖ tehdidiyle dolandıran 3 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde telefonla aradıkları kadına kendilerini 'polis' olarak tanıtarak "Banka hesaplarınız FETÖ'cülerin eline geçmiş" tehdidiyle 16 bin euro alan, ertesi gün aynı şekilde 50 bin lira daha isteyen 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Aradıkları kadını FETÖ tehdidiyle dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde telefonla aradıkları kadına kendilerini 'polis' olarak tanıtarak "Banka hesaplarınız FETÖ'cülerin eline geçmiş" tehdidiyle 16 bin euro alan, ertesi gün aynı şekilde 50 bin lira daha isteyen 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Alanya'da oturan S.B. adlı kadını önceki gün telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, "Banka hesaplarınız FETÖ'cülerin eline geçmiş. Şimdi bunlara operasyon yapacağız, seni FETÖ'den kurtaracağız. Bunun için bize para vereceksiniz" dedi. Telefondaki kişinin söylediklerine inanan S.B., bir süre sonra dolandırıcılara elden 16 bin euro teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.B., polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI
S.B.'yi dün tekrar arayan dolandırıcılar, aynı operasyona devam ettiklerini söyleyerek bu kez 50 bin lira daha istedi. Dolandırıcılar S.B.'ye parayı 'önce vatan' parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini istedi. S.B.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdur kadının Güllerpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak'taki evinin çevresinde ve apartmanın içinde operasyon için beklemeye başladı. Polis parayı teslim almak için gelen Ahmet D.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
KAÇTIKLARI ARAÇTA YAKALANDILAR
Soruşmayı derinleştiren ekipler, Adnan N. (39) ve Mustafa T.'nin de (40) aynı dolandırıcılık olayına karıştığı ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Şüphelilerin peşine düşen polis, Aksu ilçesi girişinde kovalamaca sonucu aracı durdurup, Adnan N. ve Mustafa T.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin daha önce de aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

FOTOĞRAFLI

Aradıkları kadını FETÖ tehdidiyle dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklamaHülya Koçyiğit'ten yeni açıklama
Bakan Eroğlu hastaneye kaldırıldı! Ziyaretçi kabul edilmiyorBakan Eroğlu hastaneye kaldırıldı! Ziyaretçi kabul edilmiyor
Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.