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Arakan’da 3 farklı noktada bombalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 14:02 | Son Güncelleme

Myanmar’ın Arakan eyaletinde sabah saatlerinde 3 farklı noktada gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 polis memurunun hafif yaralandığı aktarıldı.Myanmar’ın Arakan eyaletinde sabah saatlerinde 3 farklı noktada bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Myanmar’ın Arakan eyaletinde sabah saatlerinde 3 farklı noktada gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 polis memurunun hafif yaralandığı aktarıldı.
Myanmar’ın Arakan eyaletinde sabah saatlerinde 3 farklı noktada bombalı saldırı gerçekleştirildi. 1 polis memurunun hafif yaralandığı saldırıyı henüz kimse üstlenmedi. Polis, 04.30 sıralarında yaşanan patlamalardan birinin hükümet sekreteri Tin Maung Swe’nin evinin arka bahçesinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Diğer patlamaların ise Yargıtay ve Sicil Dairesi binalarının yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı. Emniyet Sözcüsü Colonel Myo Thu Soe, “Patlamadan sorumlu olduğunu düşündüğümüz bazı şüpheliler var ancak net bir şey söylemek için çok erken. Emniyet güçleri, olayı kimin gerçekleştirdiğini bulmak için bombanın yapısını analiz ediyorlar” dedi. Soe, 3 adet patlamamış bombanın da bulunduğunu belirterek güvenliğin sıkılaştırıldığını sözlerine ekledi. Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, önceki senelerde Arakan’lı Müslümanlar üzerinde etnik temizlik yaptığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler ve ABD tarafından suçlanmıştı. Suu Kyi bu sebeple patlamanın yaşandığı bölgeye başta Birleşmiş Milletler araştırmacıları ve tüm bağımsız grupların girişini yasakladı. Arakan eyaletinde yaşayanlar adına mücadele verdiğini iddia eden Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu da konu hakkında bir açıklama da bulunmadı.
Öte yandan, saldırının, ülkenin Lashio kentinde 3 gün önce yaşanan ve 2 banka görevlisinin hayatını kaybettiği, en az 21 kişinin yaralandığı patlamadan sonra olması dikkat çekti.

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