HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Araklı Kaymakamı FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 16:19 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenerek gözaltına alınan Trabzon'un Araklı ilçesi Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan (36), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Araklı Kaymakamı FETÖ'den tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenerek gözaltına alınan Trabzon'un Araklı ilçesi Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan (36), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görev başında olan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığını tespit ettiği Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan'ı, 22 Mayıs günü gözaltına aldı. Açığa alınan ve sorgulanmak üzere Samsun'a getirilen kaymakam emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Suriyeli iki kardeş sulama kanalında kaybolduSuriyeli iki kardeş sulama kanalında kayboldu
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptıKırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Makam odasında ilginç görüntü

Makam odasında ilginç görüntü

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Dağılan yüzü vücudundaki parçalarla birleştirildi! Kendisi bile inanamadı

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Antalya'da bir garip olay! Çaldığı cüzdanları 'Borcumu bir gün öderim' diye saklamış

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.