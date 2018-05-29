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 Araklı Kaymakamı FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenerek gözaltına alınan Trabzon'un Araklı ilçesi Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan (36), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenerek gözaltına alınan Trabzon'un Araklı ilçesi Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan (36), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görev başında olan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığını tespit ettiği Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan'ı, 22 Mayıs günü gözaltına aldı. Açığa alınan ve sorgulanmak üzere Samsun'a getirilen kaymakam emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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