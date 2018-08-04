Aralarında husumet olan kişiyi bacağından vurdu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’de Hakan Sanlı (27), aralarında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartıştığı Erdal Ç. (35), tarafından tüfekle bacağından vuruldu.
Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyündeki olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen Erdal Ç. ile Hakan Sanlı karşılaştı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından Erdal Ç. evinden aldığı tüfekle köy meydanına geldi. Erdal Ç., tüfeği bir el ateşleyerek, Hakan Sanlı’yı sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Hakan Sanlı, amcası Ramazan Sanlı tarafından otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Hakan Sanlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sanlı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Hakan Sanlı’yı tüfekle yaralayan zanlı Erdal Ç. ise Jandarma’ya teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
FOTOĞRAFLI
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi
Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı
ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!
Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı
Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum