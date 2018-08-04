HABER

Aralarında husumet olan kişiyi bacağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 08:57 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de Hakan Sanlı (27), aralarında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartıştığı Erdal Ç. (35), tarafından tüfekle bacağından vuruldu.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’de Hakan Sanlı (27), aralarında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartıştığı Erdal Ç. (35), tarafından tüfekle bacağından vuruldu.

Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyündeki olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen Erdal Ç. ile Hakan Sanlı karşılaştı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından Erdal Ç. evinden aldığı tüfekle köy meydanına geldi. Erdal Ç., tüfeği bir el ateşleyerek, Hakan Sanlı’yı sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Hakan Sanlı, amcası Ramazan Sanlı tarafından otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Hakan Sanlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sanlı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Hakan Sanlı’yı tüfekle yaralayan zanlı Erdal Ç. ise Jandarma’ya teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
Geri dönüşüm makinesine düşen işçi öldüGeri dönüşüm makinesine düşen işçi öldü
Samsun’da zincirleme kaza: 6 yaralıSamsun’da zincirleme kaza: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.