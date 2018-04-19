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Arama kararı bulunan şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, gerçekleştirdikleri çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte işledikleri çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama ve yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehir’de, gerçekleştirdikleri çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte işledikleri çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama ve yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan gözaltına alınarak emniyette götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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