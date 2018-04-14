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Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 20:01 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi’nde bulunan ormanlık ve dağlık alana çıkan Hasan Ülker (49) uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi’nde bulunan ormanlık ve dağlık alana çıkan Hasan Ülker (49) uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kurtarmaya giden ekiplerinin olay yerine ulaşabilmesi iş makinesiyle yol açıldı.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında edinilen bilgilere göre Hasan Ülker (49) yeğeni Serkan A. ile birlikte dağlık ve ormanlık alana mantar toplamak için aracıyla hareket etti. Aracıyla gidebildikleri yere kadar giden 2 kişi daha sonra yola yaya olarak devam etti. Araçtan yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan 2 kişi, Domuz Deresi olarak bilinen bölgede mantar aramaya başladı. Dik yamaç ve kayalıkların bulunduğu bölgede Hasan Ülker, dengesini kaybederek Domuz Deresi’ne yuvarlandı. Bulunduğu yerde telefon çekmeyen Serkan A. hızlı bir şekilde aracı bıraktıkları bölgeye dönerek durumu yakınlarına ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye hemen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizli büyükşehir itfaiyesi arama ve kurtarma ekipleri de olay yerinde aramalara kalabalık bir ekip ile katıldı.
Bölgede arama çalışmalarında yol olmayan yerlerde ise iş makinesiyle yol açma çalışması yapıldı. Hasan Ülker için arama çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı

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Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı

Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı
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Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı

Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı
3 / 6

Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı

Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı
4 / 6

Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı

Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı
5 / 6

Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı

Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı
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Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı

Arama kurtarma için iş makinesiyle yol açıldı
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