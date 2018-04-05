Araması bulunan 7 şahıs yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan araması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 7 şahıstan 4’ü tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ ve ’Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığının İhlali’ suçlarından 6 ayrı yakalama müzekkeresi ile aranan, toplam 9 yıl ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’, ’Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme’, ’İftira’ ve ’Resmi Belgede Sahtecilik’ suçlarından 4 ayrı yakalama müzekkeresi ile aranan toplam 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ’Hırsızlık’ suçundan 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka şahıs, ’Kendini kasten yaralayarak askerliğe yaramayacak hale getirmek’ suçundan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ’Borçlunun Ödeme Şartını İhlali’ suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka şahıs, ’karşılıksız çek düzenlemek’ suçundan 151 bin 416 TL kesinleşmiş adli para cezası bulunan bir şahıs, ’evi terkeden çocuğu ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak’ suçundan aranan bir şahıs olmak üzere toplam 7 şahsın yakalandığı ve Şahıslardan 3’ünün Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli işlemleri yapıldıktan sonra salıverildiği, 4 şahsın ise hükümlü olarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.