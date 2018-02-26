Araması bulunan 8 kişi tutuklandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçlarından hakkında toplam 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "Açık Yerde Bulunan Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık” suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası ile arandığı tespit edilen bir şahıs da, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır.
’Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık’ suçlarından hakkında toplam 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçırılması’ suçlarından arandığı tespit edilen bir kişi de sevk edildiği adli mercilerce hakkında kesinleşmiş olan 5 yıl hapis cezasına istinaden tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
’Kasten Yaralama’ suçundan arandığı tespit edilen bir şahıs da sevk edildiği adli mercilerce hakkında kesinleşmiş olan 4 yıl 2 ay hapis cezasına istinaden tutuklanmıştır.
’Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan arandığı tespit edilen bir başka kişi de sevk edildiği adli mercilerce hakkında kesinleşmiş olan 2 yıl 1 ay hapis cezasına istinaden tutuklanmıştır.
Açıktan Hırsızlık olayının Şüphelileri olan iki kişi ekiplerce yakalanarak gözaltına alınmışlar ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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