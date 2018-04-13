Araması bulunan 9 şahıs tutuklandı

Muş’ta çeşitli suçlardan araması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 9 kişi tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-12 Nisan 2018 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Hayvan hırsızlığı hükümlüsü iken firar eden ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir şahıs, kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir şahıs, kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, basit yaralama suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs olmak üzere toplam 9 şahsın yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 4 şahıs ile birlikte bakaya ve yoklama kaçağı olan 53 şahsın da yakalandığı kaydedildi.