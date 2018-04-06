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Aranan 2 FETÖ şüphelisi gaybubet evlerinde yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde yakalanan 4'üncü sınıf eski emniyet müdürü H.Y.

Aranan 2 FETÖ şüphelisi gaybubet evlerinde yakalandı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde yakalanan 4'üncü sınıf eski emniyet müdürü H.Y. ve eski kurmay yarbay M.E.C., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Aranan 2 FETÖ şüphelisi gaybubet evlerinde yakalandı (2)

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