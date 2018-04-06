Aranan 2 FETÖ şüphelisi gaybubet evlerinde yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü H.Y. ve kurmay yarbay M.E.C., FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ihraç 4. sınıf Emniyet Müdürü H.Y. ve kurmay yarbay M.E.C.'nin Kayseri'de olduğu belirlendi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin kaldığı, gaybubet evi olarak bilinen iki eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü bu kez ABD'den geldi
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum