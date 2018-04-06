Aranan 2 FETÖ şüphelisi gaybubet evlerinde yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü H.Y. ve kurmay yarbay M.E.C., FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ihraç 4. sınıf Emniyet Müdürü H.Y. ve kurmay yarbay M.E.C.'nin Kayseri'de olduğu belirlendi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin kaldığı, gaybubet evi olarak bilinen iki eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi
Kimyasal hadım geliyor! Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı
İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Kurtların yetiştirdiği adam: İnsanların hayatı çok mutsuz
Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum