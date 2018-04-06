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Aranan 2 FETÖ şüphelisi gaybubet evlerinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü H.Y.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü H.Y. ve kurmay yarbay M.E.C., FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. ​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ihraç 4. sınıf Emniyet Müdürü H.Y. ve kurmay yarbay M.E.C.'nin Kayseri'de olduğu belirlendi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin kaldığı, gaybubet evi olarak bilinen iki eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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