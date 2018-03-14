Aranan 2 şüpheli Didim’de yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı çalışmalar ile 9 ayrı suçtan aranan A.Ş ile 3 ayrı suçtan aranan Ç.Ç yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, küçük sanayi sitesi içerisinde çalışan ve adının Z.U. olduğunu beyan eden ve yapılan parmak izi incelemesinde gerçek kimliği tespit edilen ve Resmi Belgede Sahtecilik, Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı Veya Sondaj Yapmak, Basit Yaralama, Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan olmak üzere 9 ayrı suçtan aranan A.Ş. ile Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Mala Zarar Verme olmak üzere 3 ayrı suçtan aranan Ç.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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