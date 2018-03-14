HABER

Aranan 2 şüpheli Didim’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 10:50 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı çalışmalar ile 9 ayrı suçtan aranan A.Ş ile 3 ayrı suçtan aranan Ç.Ç yakalanarak tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, küçük sanayi sitesi içerisinde çalışan ve adının Z.U.

Aranan 2 şüpheli Didim’de yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı çalışmalar ile 9 ayrı suçtan aranan A.Ş ile 3 ayrı suçtan aranan Ç.Ç yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, küçük sanayi sitesi içerisinde çalışan ve adının Z.U. olduğunu beyan eden ve yapılan parmak izi incelemesinde gerçek kimliği tespit edilen ve Resmi Belgede Sahtecilik, Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı Veya Sondaj Yapmak, Basit Yaralama, Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan olmak üzere 9 ayrı suçtan aranan A.Ş. ile Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Mala Zarar Verme olmak üzere 3 ayrı suçtan aranan Ç.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan 2 şüpheli Didim’de yakalandı

Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenlediFatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdü, bebek başkasının çıktı

'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdü, bebek başkasının çıktı

78 yıl ayin yapıldı, 90 yıldır da namaz kılınıyor

78 yıl ayin yapıldı, 90 yıldır da namaz kılınıyor

'Tecavüz etti hamile kaldım' dedi babası öldürdü! Gerçek ortaya çıktı...

'Tecavüz etti hamile kaldım' dedi babası öldürdü! Gerçek ortaya çıktı...

Uzman Çavuş, yerdeki Kuran'ı kaldırmak isterken şehit olmuş

Uzman Çavuş, yerdeki Kuran'ı kaldırmak isterken şehit olmuş

Diyanet, Kuran kursu yangınında ölen çocuk için 397 bin lira tazminat ödeyecek

Diyanet, Kuran kursu yangınında ölen çocuk için 397 bin lira tazminat ödeyecek

Pitbull saldıran çocuk ağır yaralandı

Pitbull saldıran çocuk ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.