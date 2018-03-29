Aranan 4 zehir tacirinden 2’si yakalandı, şüphelilerden biri cezaevinde, diğeri de askerde çıktı

Isparta’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 4 şahıstan 2’si düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, yakalanamayan şahıslardan birinin cezaevinde diğerinin de askerde olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta’nın Gönen ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Daha önceden ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan haklarında arama kararı bulunan R.E., T.D., Y.S. ve V.A. isimli 4 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere polis ekiplerince baskın yapıldı. Baskınlarda R.E. ve T.D. gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden arandıkları belirtilen 4 şahıstan V.A.’nın aynı suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu, Y.S.’nin ise askerde olduğu ortaya çıktı.
Konuyla ilgili cezaevinde ve askerlik görevinde bulunan şahıslarla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığı belirtilirken, gözaltına alınan 2 şahsın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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