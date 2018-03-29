HABER

Aranan 4 zehir tacirinden 2’si yakalandı, şüphelilerden biri cezaevinde, diğeri de askerde çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

Isparta’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 4 şahıstan 2’si düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, yakalanamayan şahıslardan birinin cezaevinde diğerinin de askerde olduğu ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Isparta’nın Gönen ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Isparta’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 4 şahıstan 2’si düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, yakalanamayan şahıslardan birinin cezaevinde diğerinin de askerde olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta’nın Gönen ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Daha önceden ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan haklarında arama kararı bulunan R.E., T.D., Y.S. ve V.A. isimli 4 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere polis ekiplerince baskın yapıldı. Baskınlarda R.E. ve T.D. gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden arandıkları belirtilen 4 şahıstan V.A.’nın aynı suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu, Y.S.’nin ise askerde olduğu ortaya çıktı.
Konuyla ilgili cezaevinde ve askerlik görevinde bulunan şahıslarla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığı belirtilirken, gözaltına alınan 2 şahsın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktıÜniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı
Huawei işi abarttı! Huawei işi abarttı!
TSK'dan son dakika Afrin açıklamasıTSK'dan son dakika Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

Yemek siparişi getiren kurye eve girip müşteriyi dövdü! O anlar kamerada

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Üniversitelilere dolandırıcı şoku!

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.