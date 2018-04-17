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Aranan evde ruhsatsız 10 silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 09:41 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde jandarma tarafından aranan evde ruhsatsız 6 tüfek, 4 tabanca, 10 şarjör, 173 fişek ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Aranan evde ruhsatsız 10 silah ele geçirildi

OĞUZELİ (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde jandarma tarafından aranan evde ruhsatsız 6 tüfek, 4 tabanca, 10 şarjör, 173 fişek ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Ş.U.'nun evinde arama yaptı. Yapılan arama evin çeşitli yerlerinde ruhsatsız 6 tüfek, 4 tabanca, 10 şarjör, 173 fişek ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken evin sahibi Ş.U. gözaltına alındı.
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