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Aranan FETÖ okulunun müdürü yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 20:35 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen B.K., tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen B.K., tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen B.K., tutuklandı.

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