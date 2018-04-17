Aranan FETÖ şüphelisi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan üniversite öğrencisi yol kontrolü sırasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesi Arıklıkaç Köyü sınırları içerisindeki E-90 otoyolunda rutin yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta bulunan Z.B.’nin (27) Gaziantep 3’üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan arandığını belirledi.

Z.B. cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda, sorgulanmak üzere gözaltına alındı.