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Aranan FETÖ şüphelisi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 12:33 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan üniversite öğrencisi yol kontrolü sırasında yakalandı.Edinilen bilgiye göre, ilçesi Arıklıkaç Köyü sınırları içerisindeki E-90 otoyolunda rutin yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta bulunan Z.B.’nin (27) Gaziantep 3’üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan arandığını belirledi.Z.B.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan üniversite öğrencisi yol kontrolü sırasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçesi Arıklıkaç Köyü sınırları içerisindeki E-90 otoyolunda rutin yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta bulunan Z.B.’nin (27) Gaziantep 3’üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan arandığını belirledi.
Z.B. cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda, sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

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