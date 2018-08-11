Aranan iki kolu olmayan hükümlü, otomobil kullanırken yakalandı 

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de polisin yaptığı denetimlerde, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Tuncer Varlı (38), iki kolu olmadığı halde otomobil kullanırken yakalandı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, İstanbul karayolunun 5'nci kilometresinde trafik denetimi için uygulama noktası kurdu. Kullandığı 34 RVZ 29 plakalı otomobille uygulama noktasına gelen Tuncer Varlı'nın iki kolunun dirseğinden olmadığı görüldü. Varlı'yı gören polis ekipleri şoke oldu. Kimliği ve araca ait belgelerin de yanında olmadığını söyleyen Varlı'nın 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 'başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, hırsızlık ve elektronik haberleşme kanununa muhalefet' suçlarından da arandığı ortaya çıktı.
HIRSIZLIK YAPARKEN KOLLARINI KAYBETMİŞ
Gözaltına alınarak Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tuncer Varlı'nın 2 yıl önce hırsızlık yaparken elektrik akımına kapılarak yaralandığı ve kollarını dirseğinden kaybettiği belirlendi.
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