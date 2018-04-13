Aranan kadın Eskişehir’de yakalandı

Eskişehir’de, hakkında ’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan gözaltı kararı olan bir kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi Hasan Polatkan Havaalanında görev yapan polis ekipleri, Belçika’dan Eskişehir’e gelen uçak yolcuları arasında yaptıkları kimlik kontrollerinde, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince, ’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan aranan Filiz Ö.’yü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.