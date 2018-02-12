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Aranan katil zanlısı Çeşme’de sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 20:51 | Son Güncelleme

Kasten adam öldürme suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, İzmir’in Çeşme ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla yakalama kararı bulunan D.K.

Kasten adam öldürme suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, İzmir’in Çeşme ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla yakalama kararı bulunan D.K. isimli şahsın Çeşme’de saklandığı bilgisine ulaştı. D.K.’nın eşkali üzerinden araştırma yapan KOM ekipleri, aranan şahsın Çeşme Devlet Hastanesinde bulunduğunu belirledi. Bugün saat 11.45 sıralarında Çeşme Devlet Hastanesine gelen KOM Çeşme Grup Amirliği ekipleri, zanlıyı hastane ön bahçesinde yakaladı. D.K.’nın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sorgulamada sahte kimliği kendisinin yaptığını söyledi. Zanlı, “resmi belgede sahtecilik” suçundan da hakkında işlem yapılarak Çeşme Adliyesine sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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