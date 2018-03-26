HABER

Aranan PKK üyesi, şüpheli araçta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 14:22 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’ın Tercan ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan S.B.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Tercan ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan S.B. yakalandı.
Tercan ilçesi Mercan beldesi yakınlarında önceki gün meydana gelen olayda, Erzurum’dan Erzincan’a seyreden şüpheli bir araç güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, Bingöl Sulh Ceza Hakimliğinin 2018/525 sayılı kararı gereğince 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' aranan S.B., araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli yapılan sorgulamanın ardında bu sabah saatlerinde Tercan Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!

Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.