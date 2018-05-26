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Aranan PKK'lı, Kuşadası'nda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., yakalandı.

Aranan PKK'lı, Kuşadası'nda yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç.'nin Germencik ilçesinden minibüsle Kuşadası'na geleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yeniköy Mahallesi yakınlarında oluşturulan kontrol noktasında minibüsü durdurdu. Kimlik kontrolünde Ö.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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