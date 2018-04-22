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Aranan şahıslara şafak baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 10:32 | Son Güncelleme

Adana’da hırsızlık, gasp, adam yaralama, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Aranan şahıslara şafak baskını

Adana’da hırsızlık, gasp, adam yaralama, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi kaçmaya çalışınca hareketli anlar yaşandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin 81 ilinde hırsızlık, gasp, adam yaralama ve uyuşturucu ticareti başta olmak üzere birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan şahıslara yönelik şafak baskını yapıldı. Adana’da da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 28 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bir kişi polisi görünce kaçmaya çalıştı. Ancak kısa süren kovalamaca sonrası şahıs yakalandı. Polis, yakaladığı 20 kişiyi emniyete götürdü. Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Aranan şahıslara şafak baskını

Aranan şahıslara şafak baskını

Aranan şahıslara şafak baskını

Aranan şahıslara şafak baskını

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