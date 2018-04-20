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Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 17 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 15:35 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonrasında 17 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıla yol kontrol ve uygulama noktalarında yapılan çalışmalar sonrasında çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı olan 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonrasında 17 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıla yol kontrol ve uygulama noktalarında yapılan çalışmalar sonrasında çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı olan 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden hırsızlık, resmi belgede yalan beyan suçundan 1 kişi, kasten adam öldürme suçundan yakalanan 1 kişi olmak üzere 2 kişi tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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