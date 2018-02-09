HABER

Aranan seyis, film gibi operasyonla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 09:51 | Son Güncelleme

ADANA'da 13 yıl 9 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan seyis Avni Turan (35), film gibi operasyonla yakalandı.

Aranan seyis, film gibi operasyonla yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 13 yıl 9 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan seyis Avni Turan (35), film gibi operasyonla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 13 yıl 9 hapis cezasına çarptırılan Avni Turan'ın Adana Hipodromu'nda seyislik yaptığını belirledi. Polis, bir hafta boyunca hipodroma giderek, Turan'ı yakın takibe aldı. Sıradan bir vatandaş gibi at yarışı oynayan, ahırlara giderek atları izleyen polis, kaçma ihtimali olan Turan'ı yakalamak için en uygun anı bekledi. Ekipler, Avni Turan'ı tek başına, yarışa hazırladığı atı çalıştırdığı sırada harekete geçti. Atın eğitimini bitiren Turan, polisleri fark edince kaçmaya çalıştı. Kovalamacayla yakalanan Turan, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Aranan seyis, film gibi operasyonla yakalandıAranan seyis, film gibi operasyonla yakalandıAranan seyis, film gibi operasyonla yakalandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci gün; Türk savaş uçakları bomba yağdırdı

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci gün; Türk savaş uçakları bomba yağdırdı

Çerkezköy İlçe Jandarma güven veriyor

Çerkezköy İlçe Jandarma güven veriyor

Hatay ve Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Hatay ve Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

Yolcu otobüsünde 6 kilo 32 gram eroin ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 6 kilo 32 gram eroin ele geçirildi

3 polis aracına çarptı sözleriyle çıldırttı!

3 polis aracına çarptı sözleriyle çıldırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.