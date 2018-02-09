Aranan seyis, film gibi operasyonla yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 13 yıl 9 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan seyis Avni Turan (35), film gibi operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 13 yıl 9 hapis cezasına çarptırılan Avni Turan'ın Adana Hipodromu'nda seyislik yaptığını belirledi. Polis, bir hafta boyunca hipodroma giderek, Turan'ı yakın takibe aldı. Sıradan bir vatandaş gibi at yarışı oynayan, ahırlara giderek atları izleyen polis, kaçma ihtimali olan Turan'ı yakalamak için en uygun anı bekledi. Ekipler, Avni Turan'ı tek başına, yarışa hazırladığı atı çalıştırdığı sırada harekete geçti. Atın eğitimini bitiren Turan, polisleri fark edince kaçmaya çalıştı. Kovalamacayla yakalanan Turan, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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