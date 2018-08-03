Aranan şüpheli, 3 sahte kimlikle yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 'kasten yaralama ve nitelikli yağma' suçlarından aranan O.Ş., 3 sahte kimlikle yakalandı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 34 RG 9716 plakalı otomobilde bulunan O.Ş ve T.D.'ye kimlik kontrolü yaptı. İncelemede O.Ş.'nin Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 'kasten yaralama ve nitelikli yağma' suçlarından arandığı belirlendi. Emniyete götürülen O.Ş.'nin üzerinde, kardeşi Ö.Ş., adına düzenlenmiş sahte, 'olay yeri inceleme basın kartı', 'İstanbul Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üye kartı, yine kardeşi adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve bir tabanca ve mermiler bulundu.
Gözaltındaki O.Ş. ve T.D.'nin sorgularının sürdüğü bildirildi.
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