Aranan şüpheli, ruhsatsız silahla yakalandı

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA) - CEZAEVİ firarisi ve ruhsatsız silah suçundan aranan Barış Doğruer, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla yakalandı.
Dün akşam saatlerinde Göksun'da oluşturulan uygulama noktasına yaklaşan bir otomobil, yan yola girerek ilerlemeye devam etti. Otomobili fark eden polisler aracın peşine düşerken, sürücü de kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda durdurulan aracın sürücüsü, polise kimlik göstermeyip kendisini Yılmaz olarak tanıttı. yapılan incelemede sürücünün bir süre önce Gaziantep Açık Cezaevi'nden firar eden ve ruhsatsız silah suçundan aranan barış Doğruer olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ise bir ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve mermiler ile ele geçirildi. Doğruer'in üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 22 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış Doğruer tutuklanarak cezaevine konuldu.
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