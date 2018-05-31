Aranan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki, 1'i hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası, diğeri hakkında ise yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Kuşadası'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, Değirmendere mevkisinde sürücüsünün tedirgin davranışlarından şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin, 'dur' ihtarına uymayan otomobildekiler kaçmaya başladı. Polis, içinde 2 kişi bulunan otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 40 dakikalık kovalamaca sonucu otomobil Kuşadası Sanayi Sitesi arkasında durduruldu. Otomobildeki B.K. ve F.T., gözaltına alındı. Şüphelilerden B.K.'nin hakkında dört ayrı uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan kesinleşmiş 4,5 yıl hapis cezası bulunduğu, F.T.'nin hakkında da uyuşturucu madde satmak, alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Terör örgütü Asala üyesi Levon Ekmekçiyan’ın cesedi yerine ailesine köpek kemikleri gönderildi
Yeni operasyon sinyali: Fırat'ın batısı tamam doğusu da olacak
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Okuyucu Yorumları 0 yorum