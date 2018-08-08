Aranan şüpheliler, şafak vakti operasyonda uyurken yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, düğünde çıkan kavgaya müdahale etmeye çalışan polislere saldıran ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kapılar kırılarak içeri girilirken, uyudukları yataklarından kalkan 7 kişi gözaltına alındı. 23 Haziran tarihinde İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde kavga çıktı. Polis tarafları ayırmaya çalışırken, kavga eden iki grup birleşerek polise taş ve sopalarla saldırdı. 3 polis memuru yaralanırken, çok sayıda polis olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Polise mukavemette bulunan firari kişiler ile çeşitli suçlardan aranan kişilerin mahalle sakinleri üzerinde baskı kurması üzerine bu sabah saat 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Özel Harekat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik şube müdürlükleri ile İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinden oluşan çok sayıda polis ile 20 kişinin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi. Özel Harekat polisleri kapıları kırıp açarak içeri girerken, uyudukları yataklarından kalkanlar tek tek gözaltına alındı. 16 evde ve araçlarda yapılan aramada polis her yeri didik didik aradı. Çeşitli suçlardan aranan 4 kişi, polise mukavemette bulunan 2 kişi ile 1 miktar uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 av tüfeği, 1 sustalı bıçak, 2 adet mermi ve 2,6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polisin operasyonu ile polis kameralarınca kaydedilirken, drone ile de havadan görüntü alındı. Özel Harekat polislerinin evleri girişi ve yataklarından kalkanların gözaltına alınışı, evlerde yapılan aramalar görüntülendi.

