Aranan şüphelilere yönelik operasyon: 1’i kadın 15 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, çeşitli suçlardan aranan 1’i kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, mala zarar verme, adam öldürme ile benzeri suçlardan aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce adreslerini belirledikleri çeşitli suçlardan aranan 1’i kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.