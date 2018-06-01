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Aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 15:23 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, yaralama suçundan aranan Deniz A.'nın evinde 18 tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı

Şaban KARDEŞ/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, yaralama suçundan aranan Deniz A.'nın evinde 18 tabanca ile mermiler ele geçirildi.
Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında basit yaralama suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Deniz A.'nın Ayazpaşa Mahallesi Ardıç Sokak üzerindeki evinde savcılık talimatıyla arama yaptı. Aramada, 17 çeşitli marka ve modelde kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 ruhsatsız 7.65 milimetre çapında tabanca, çeşitli çap ve markalarda 273 fişek, 51 tabanca mermisi, 45 boş şarjör, 20 adet namlu yapımında kullanılan çeşitli ebatlarda boru ile 3 bin 900 lira para ele geçirildi. Evde bulunan malzemelere el konulurken, Deniz A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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