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Aranan teröristler listesinde ‘yeşil’ kategoride yer alan DHKP-C’li Nurhan Yılmaz tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 13:56 | Son Güncelleme

İSTANBUL (İHA) İçişleri Bakanlığının güncellediği ‘aranan teröristler’ listesinde ‘yeşil’ kategoride yer alan DHKP/C’nin üst düzey sorumlusu Nurhan Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bakanlıkça güncellenen ‘aranan teröristler’ listesinde ‘yeşil’ kategoride yer DHKP/C’nin üst düzey sorumlusu Nurhan Yılmaz, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerince 14 Şubat tarihinde Şişli’deki bir hücre evine düzenlenen baskında yakalanmıştı.Nurhan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edil.

İSTANBUL (İHA) İçişleri Bakanlığının güncellediği ‘aranan teröristler’ listesinde ‘yeşil’ kategoride yer alan DHKP/C’nin üst düzey sorumlusu Nurhan Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakanlıkça güncellenen ‘aranan teröristler’ listesinde ‘yeşil’ kategoride yer DHKP/C’nin üst düzey sorumlusu Nurhan Yılmaz, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerince 14 Şubat tarihinde Şişli’deki bir hücre evine düzenlenen baskında yakalanmıştı.
Nurhan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edil. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece “Silahlı terör örgütü üyeliği”nden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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