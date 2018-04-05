Araştırma görevlisi üniversitede dehşet çatı: 4 ölü (1)

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'deki Osmangazi Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ne gelen silahlı saldırgan, dehşet saçtı. Büyük panik yaşanırken, saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yittirdi. Ölenlerin üniversite personeli olduğu belirtildi. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.

Kampüse çak çayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.