Arazi anlaşmazlığı cinayetinde öldürülen çiftin cenazeleri Trabzon'a gönderildi

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen Ömer- Fikriye Memiş çiftinin cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Trabzon'a gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde, Kargalıhanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Mithat Memiş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği kız kardeşi Fikriye Memiş, eniştesi Ömer Memiş ve diğer eniştesi Ahmet Memiş'e tüfekle ateş etti. Ömer Memiş ile eşi Fikriye Memiş, olay yerinde yaşamını yitirirken, Ahmet Memiş ise yaralandı. Mithat Memiş de aynı tüfekle kendisini vurarak, yaşamına son verdi.

Mithat, Ömer ve Fikriye Memiş'in cansız bedenleri, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Ömer- Fikriye Memiş çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra memleketleri Trabzon'un Akçaabat ilçesine gönderildi. İntihar eden Mithat Memiş'in ise otopsi işlemine devam edildiği öğrenildi.

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