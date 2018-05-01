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Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 21:41 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Çiftlikler mahallesi Çengel Kaya mevkiindeki çeltik tarlasında meydana geldi. İddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ali A. ile Ethem Curkuş (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali. A., Curkuş’u bıçakladı. Curkuş olay yerinde hayatını kaybetti. Ali A. polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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