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Arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 21:09 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.  Olay bugün akşam saatlerinde Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde meydana geldi.

Ramazan SARICI/ORTA (Çankırı), (DHA) - ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Olay bugün akşam saatlerinde Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde meydana geldi. AK Parti Orta İl Genel Meclisi Üyesi Enver G., arazi anlaşmazlığı nedeniyle Enver Dede ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşürken çıkan arbede sırasında Enver G.'nin elindeki tabancanın ateş alması sonucu Enver Dede yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dede tedavi altına alındı. Karın bölgesinden yaralanan Dede’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Enver G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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