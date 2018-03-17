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Arazi çetesine operasyonda 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Adana’da çiftçilerin 100 bin dönüm arazisini zorla kendi üzerlerine geçiren ve 3 kişinin öldürülmesi, 7 kişinin yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen çete mensubu 25 kişiden 5’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde Altınyüzük ve Üzer aileleri 1 yılda 3 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olaylara karıştı.

Arazi çetesine operasyonda 5 tutuklama

Adana’da çiftçilerin 100 bin dönüm arazisini zorla kendi üzerlerine geçiren ve 3 kişinin öldürülmesi, 7 kişinin yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen çete mensubu 25 kişiden 5’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde Altınyüzük ve Üzer aileleri 1 yılda 3 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olaylara karıştı. Polis, bu nedenle iki aileye yaklaşık 10 kez operasyon gerçekleştirdi. Olaylarda tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanan zanlıların Doğankent Mahallesi’nden bazı çiftçilerin arazilerine zorla el koyduğu da belirlendi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aileyi 6 ay önce savcılık izniyle teknik ve fiziki takibe başladı. Takip sonucunda yapılan operasyonda iki aileden toplam 25 kişi gözaltına alındı. Zanlılar 10 gün boyunca emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mustafa A., Ferhat A., Suphi T., Murat A. ve Yusuf G. tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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