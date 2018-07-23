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Arazi katliamı kurbanları gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arazi paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada cinnet getiren amcaları tarafından öldürülen 2 kardeş ile annelerinin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mahir ALAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arazi paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada cinnet getiren amcaları tarafından öldürülen 2 kardeş ile annelerinin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Besni'nin Eğerli Köyünde çiftçilik yapan Salih Albay, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşi Hicabi ile tartıştı. Tartışmanın ardından Salih Albay, yanındaki tüfekle babası Hamo, kardeşi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Devran ve Ceyda'yı ateş açarak öldürüp, ardından aynı silahla intihara teşebbüs ederek ağır yaralandı. Olayda yaşamını yitiren 5 kişinin cesetleri Malatya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Besni'ye getirilen kurbanlardan anne Serpil Albay ile çocukları Devran (4) ve Ceyda (2) için sabah saatlerinde Hacı Reşit Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından cenazeler Serpil Albay'ın yakınlarının yaşadığı Sugözü Köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda yaşamını yitiren baba Hamo ile oğlu Hicabi Albay'ın cenazeleri ise öğle vakti Eğerli Köyünde toprağa verilecek. Öte yandan babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini öldürdükten sonra intihara teşebbüs ederek ağır yaralanan Salih Albay'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

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Arazi katliamı kurbanları gözyaşlarıyla uğurlandıArazi katliamı kurbanları gözyaşlarıyla uğurlandı
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