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Arazi kavgasında araya giren kardeşinin eşini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 16:20 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Musa A.'ya (54) tabancayla ateş eden Ömer A.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Musa A.'ya (54) tabancayla ateş eden Ömer A. (58), araya giren kardeşinin eşi Nardane A.'yı (46) ağır yaraladı. Olay, saat 10.30 sıralarında Kümbet Mahallesi 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Kendilerine ait 3 katlı apartmanda oturan Ömer A. ile kardeşi Musa A. arasında, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ömer A. yanında bulundurduğu tabancayla kardeşi Musa A.'ya ateş etti. Bu sırada araya Musa A.'nın eşi Nardane A. araya girdi. Nardane A., tabancadan çıkan kurşunlarla başından ve elinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Nardane A., Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Nardane A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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