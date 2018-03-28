Arazi komşuları tahra ile birbirine girdi

Aydın’ın Germencik ilçesinde arazi komşusu iki kişi arasında meydana gelen kavgada iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kavgada başına tahra ile vurulması sonucu ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay öğlen saatlerinde Germencik İlçesi Kızılcagedik Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İlçeye Bağlı Ömerbeyli Mahallesi’nde ikamet eden 30 yaşlarındaki N.A. sabah saatlerinde Kızılcagedik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan arazisine gitti. Tarla komşusu olan F.A. ile N.A. arasında çıkan tartışma büyüyünce taraflar birbirilerine girdi. Kavgada başından tahra ile yaralanan N.A. ağır yarlı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer şahsın da hafif yaralı olduğu belirtildi.

Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.