Arazi komşuları tahra ile birbirine girdi

Aydın’ın Germencik ilçesinde arazi komşusu iki kişi arasında meydana gelen kavgada iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kavgada başına tahra ile vurulması sonucu ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olay öğlen saatlerinde Germencik İlçesi Kızılcagedik Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İlçeye Bağlı Ömerbeyli Mahallesi’nde ikamet eden 30 yaşlarındaki N.A. sabah saatlerinde Kızılcagedik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan arazisine gitti. Tarla komşusu olan F.A. ile N.A. arasında çıkan tartışma büyüyünce taraflar birbirilerine girdi. Kavgada başından tahra ile yaralanan N.A. ağır yarlı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer şahsın da hafif yaralı olduğu belirtildi.
Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız
Turistler Antalya'ya akın ediyor
Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Sahilde aşka geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum