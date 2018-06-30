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Arazi nedeniyle tartıştığı torunlarını av tüfeğiyle vurdu: 3 yaralı - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde Mecit İlhan (69), arazi nedeniyle tartıştığı torunları Ali İlhan ile Hicabi İlhan'a av tüfeğiyle ateş açtı.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde Mecit İlhan (69), arazi nedeniyle tartıştığı torunları Ali İlhan ile Hicabi İlhan'a av tüfeğiyle ateş açtı. Yaralanan 2 kardeş ile tartaklanan dedeleri hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kurugöl köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mecit İlhan ile torunları Ali İlhan ve Hicabi İlhan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mecit İlhan, evde bulunan av tüfeğiyle torunlarına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ali İlhan ve Hicabi İlhan kardeşlerle tartaklanan dede Mecit İlhan yaralandı. Mecit İlhan ile torunları Ali ve Hicabi İlhan ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan dede ile torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayı duyup hastaneye gelen İlhan kardeşlerin annesi Besey İlhan ile yakınları ise baygınlık geçirdi. Polis ve jandarma olay yeri ile hastanede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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