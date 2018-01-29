HABER

Arazi tartışması kanlı bitti, kasap iki kardeşi tabancayla vurdu

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 00:57 | Son Güncelleme 8 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kasap dükkanı işleten Zeynel Başar, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Duran ve Mehmet Taşova kardeşleri tabancayla vurarak öldürdü.

Olay saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesinde Zeynel Başara (48) ait kasap dükkanında meydana geldi. Zeynel Başar ile Duran Taşova (36) ve kardeşi Mehmet Taşova (33) arazi anlaşmazlığı sebebiyle dükkanda tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Zeynel Başar, üzerindeki tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Çevreden olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Taşova kardeşlerin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Olayın hemen ardından kuzenlerinin vurulduğu kasap dükkanına giden Ersan Taşova'nın da peşinden ateş etmeye başlayan Zeynel Başar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ersan Taşova saldırıyı yara almadan atlattı.

Haberi duyarak olay yerine gelen iki kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet ve Duran Taşova’nın cesetleri polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

İstanbul'da korkunç olay! Önce erkek arkadaşını vurdu sonra intihar etti
Kocaeli’de sokak ortasında pompalı dehşeti: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Tokat kasap Silahlı kavga Erbaa

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

CHP Erdoğan'ın hastalığa yakalandığını iddia etti

CHP Erdoğan'ın hastalığa yakalandığını iddia etti

Seren Serengil: Annemin evine gidiyor gibi rahatım

Seren Serengil: Annemin evine gidiyor gibi rahatım

Okuyucu Yorumları 3 yorum
insan dünya malına kardeşini değişimi hiç ALLAH ıslah etsin
Zaten bir bende yok silah. Bu nedir ya araziymiş kime hayrı oldu şimdi o arazinin.
kişisel silahlanmaya hayır!silâh,sadece devletin kolluk gücünde olmalı
Diğer Haberler
Genç kıza kabusu yaşattı!

Genç kıza kabusu yaşattı!

Taciz mağduru kadına mahkemede skandal hakaret: Böyle o...pu gibi giyinirsen...

Taciz mağduru kadına mahkemede skandal hakaret: Böyle o...pu gibi giyinirsen...

Baba sosyal medyada kampanya başlattı! Anne isyan etti

Baba sosyal medyada kampanya başlattı! Anne isyan etti

İstanbul’da şoke eden olay! Önce hırsız sonra polis soydu

İstanbul’da şoke eden olay! Önce hırsız sonra polis soydu

Bebek arabasında yanan 2 yaşındaki Ahmet için kampanya başlatıldı

Bebek arabasında yanan 2 yaşındaki Ahmet için kampanya başlatıldı

Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme

Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.