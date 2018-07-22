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Arazi tartışmasında ailesini katletti: 5 ölü (3) 

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada cinnet getiren Salih Albay (34), babası, kardeşi, yengesi ve 2 küçük yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Mahir ALAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada cinnet getiren Salih Albay (34), babası, kardeşi, yengesi ve 2 küçük yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Olay, sabah saatlerinde Besni ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ereğli köyünde meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan Salih Albay ile Gaziantep'te yaşayan ve köye gelen kardeşi Hicabi Albay (29) ile paylaşımı konusunda aralarında anlaşmazlık bulunan tarlada konuşmaya başladı. Babaları Hamo (70) ile yengesi ve yeğenlerinin de bulunduğu sırada arazide konuşan Albay kardeşler, bir süre sonra tartışmaya başladı. Babası ve yengesinin de katıldığı tartışma sırasında cinnet getiren Salih Albay, yanında taşıdığı av tüfeğiyle peş peşe ateş açmaya başladı. Salih Albay'ın tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan babası Hamo, kardeşi Hicabi, yengesi Serpil (24), yeğenleri Devran (4) ve Ceyda (2), kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesini duyanlar araziye koşarken, Salih Albay bu kez aynı tüfeği çenesine dayayarak ateşledi.

Yardım için araziye koşan köylüler, kanlar içerisinde bulduğu Albay ailesi fertleri için sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ile ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Salih Albay'ın tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan baba Hamo, kardeşi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Devran ve Ceyda'nın olay yerinde öldüğü belirlendi.

İntihar teşebbüsünde bulunan ve ağır yaralanan Salih ise ambulansla götürüldüğü Besni Devlet Hastanesi acil servisindeki ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edildi.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ise olayda kullanılan tüfeğe el koyup, çevredekilerin bilgisine başvurdu. Olayda yaşamını yitiren 5 kişinin cesetleri ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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