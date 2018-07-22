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Arazi tartışmasında ailesini katletti: 5 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 12:15 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada cinnet getiren Salih A., babası, ağabeyi, yengesi ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihara teşebbüs etti.

BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada cinnet getiren Salih A., babası, ağabeyi, yengesi ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla intihara teşebbüs etti.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Besni'ye bağlı Eğerli köyünde meydana geldi. Salih A., iddiaya göre sahip oldukları arazinin paylaşımı konusunda babası ve ağabeyi ile tartıştı. Tartışmaya, yeğenlerinin de katılmasının ardından cinnet getiren Salih A., üzerindeki tabancayı çekip, art arda tetiğe basarak, dehşet saçtı. Kurşunlara hedef olan Salih A.'nın babası, ağabeyi, yengesi ve 2 yeğeni yere yığıldı. Ortalık kan gölüne dönerken, Salih A. daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak ateşledi.
Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Salih A.'nın vurduğu babası, ağabeyi, yengesi ve 2 yeğeninin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. 5 kişinin ölümüne yol açtıktan sonra intihara teşebbüs ederek ağır yaralanan Salih A. ise hastaneye kaldırıldı.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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