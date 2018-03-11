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Arazide bulduğu cisim 10 yaşındaki Berat'ın elinde patladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 00:52 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arazide bulduğu cisim elinde patlayan 10 yaşındaki Berat Oktay hayatını kaybetti.

Arazide bulduğu cisim 10 yaşındaki Berat'ın elinde patladı!

Olay, saat 16.30'da sıralarında ilçenin Göngür Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi.

Burada oyun oynayan Berat Oktay'ın yerde bulduğu cisim elinde patladı.

Patlamada ağır yaralanan çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan geçen taksi ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polisler inceleme başlattı.

Yaralı çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

BERAT KURTARILAMADI

Van'a sevk edilen 10 yaşındaki Berat Oktay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oktay'ın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova Berat Oktay patlama

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu ne biliyormusunuz savaşın masumlara olan etkisi ve yarin unutulacagi
Savaş ülkelerle olur cahil. Katil pkk ile mucadele diyecektin heralde
@yahya_1998_tvdna savaş değil terör
pkk kürt haklının düşmanıdır kardeşlerim inanmayın bunlara
terörle bu kadar içli dışlı bir ırk yeryüzünde görülmemiştir.elbetteki bunun masumlara etkisi olacak.attıkları her oy onlara dönecek
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