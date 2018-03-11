Arazide bulduğu cisim 10 yaşındaki Berat'ın elinde patladı!

Olay, saat 16.30'da sıralarında ilçenin Göngür Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi.

Burada oyun oynayan Berat Oktay'ın yerde bulduğu cisim elinde patladı.

Patlamada ağır yaralanan çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan geçen taksi ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polisler inceleme başlattı.

Yaralı çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

BERAT KURTARILAMADI

Van'a sevk edilen 10 yaşındaki Berat Oktay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oktay'ın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

(DHA)